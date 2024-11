Inzaghi SBOTTA sul calendario: “Siamo gli unici in Serie A”

Simone Inzaghi ha deciso di passare all’attacco questo pomeriggio in occasione della conferenza stampa alla vigilia di Inter-Arsenal. L’allenatore nerazzurro, infatti, ha deciso di richiamare l’attenzione sul calendario capitato ai suoi ragazzi in questa stagione e in particolare agli incastri tra le sfide di Champions League e i big match di campionato.

Come evidenziato da Inzaghi davanti ai giornalisti, quest’anno l’Inter ha dovuto preparare i principali big match di campionato dopo ogni turno di Champions League. E’ successo infatti in occasione del Milan, incontrato subito dopo la sfida con il Manchester City, oppure con la Juventus pochi giorni dopo la trasferta sul campo dello Young Boys. Uno scenario che si ripeterà questa settimana, visto che la formazione nerazzurra incontrerà il Napoli tre giorni dopo la gara con l’Arsenal.

Questo lo sfogo del tecnico sulla possibilità di fare un ampio turnover: “Non penso, sto ragionando partita dopo partita. Purtroppo abbiamo avuto tre big match contro Milan, Juventus e Napoli tutte le volte contro partite di Champions. Se voi vedete le partite del prossimo weekend delle squadre che giocano in coppa, solo l’Inter ha partite impegnative ed è successo sempre. Si stanno facendo delle valutazioni, abbiamo avuto una partita ad Empoli dove siamo rimasti in superiorità numerica e quindi non abbiamo speso tantissimo in termini di energie. Domenica è stata una partita a livello di energie dove abbiamo speso di più, stamane i ragazzi avevano recuperato abbastanza bene, però ho fatto un allenamento più al video che in campo e poi domattina cercherò di mandare in campo la squadra più idonea per giocare contro l’Arsenal”.