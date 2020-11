Dubbi sul patto di Villa Bellini, Tuttosport avvisa: “Torna l’ombra di Allegri sulla panchina di Conte”

Dopo quel patto siglato a Villa Bellini che sembrava aver accontentato tutti, l’inizio di stagione dell’Inter è stato a dir poco sorprendente. In negativo, però: solo tre vittorie in dieci partite disputate, zero punti all’attivo nel girone di Champions League ed una difesa che non riesce a stabilizzarsi. Questi sono i principali snodi della questione su cui Antonio Conte dovrà lavorare e far sensibilmente migliorare la sua squadra dopo la sosta. Con una preoccupazione in più: l’ombra di Massimiliano Allegri torna ad aleggiare sulla sua panchina.

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, infatti, proprio il patto di Villa Bellini che avrebbe dovuto rilanciare l’Inter verso orizzonti vincenti starebbe iniziando a vacillare. La fiducia di Steven Zhang c’è e rimane, ma non può essere infinita: a Conte ora è richiesto uno sprint in termini di crescita e vittorie, anche se dal canto suo lo stipendio faraonico lo aiuta a rimanere saldo. Spostare un allenatore da 12 milioni a stagione fino al 2022, infatti, resta un vero e proprio bagno di sangue che nessuno, a bocce ferme, avrebbe interesse a mettere in atto.

