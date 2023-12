Nel corso della conferenza stampa pre-partita di Genoa-Juventus, Massimiliano Allegri è tornato a parlare dello Scudetto e della lotta con l’Inter, nuovamente con affermazioni provocatorie nei confronti dei nerazzurri.

Queste le sue parole:

“L’Inter? Il loro obiettivo è la seconda stella, quindi, vincere lo scudetto. L’ha anche detto Zhang, ieri, alla cena di Natale. Il nostro obiettivo è un altro, abbiamo un percorso diverso che è stato iniziato. Dobbiamo continuare così e lavorare per migliorare. Il campionato è un percorso che va giocato con serenità, c’è da gestire anche i momenti in cui arrivano le cose difficili. Dobbiamo pensare a noi stessi e lavorare per migliorare”