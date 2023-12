I MOTIVI per il quale lo Scudetto è PRIORITARIO per l’Inter

Inzaghi lo ha negato nel post-partita di Inter-Real Sociedad, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tutti all’interno del mondo nerazzurro sono convinti che lo Scudetto sia l’obiettivo prioritario di questa stagione.

Il motivo principale, come scrive sempre la Rosea, è quello più scontato: si tratterebbe del titolo numero 20 della storia dell’Inter, ovvero quello della seconda stella. Un traguardo storico del quale tutti, compreso lo stesso Zhang, vorrebbero essere partecipi.

Inoltre, c’è ancora da vendicare il campionato perso contro il Milan 2 anni fa. Una delusione che solo una vittoria può cancellare. Pertanto, mancare ancora lo Scudetto, specie se ai danni della Juventus sarebbe intollerabile per l’ambiente nerazzurro. Lo stesso Inzaghi, pertanto, sarebbe consapevole di come la valutazione del suo lavoro dipenda proprio dai risultati in Serie A.

L’opinione di Passione Inter

Sicuramente lo Scudetto è uno dei principali obiettivi dell’Inter, ma l’idea che i nerazzurri sottovalutino gli altri impegni in funzione del campionato non sembra credibile fino in fondo. Inzaghi, infatti, ha sempre dimostrato di dare grande valore alle coppe e i cambi effettuati in Champions League sembrano il semplice frutto di rotazioni necessarie, per gestire al meglio le energie.