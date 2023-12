Pavard punta alla convocazione: le ultime sulle sue CONDIZIONI

Arrivano buone notizie da Benjamin Pavard in casa Inter. Il difensore francese, infatti, è tornato ad allenarsi in gruppo nella giornata di ieri, con l’obiettivo di tornare tra i convocati già per la sfida di domenica contro la Lazio.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Pavard ha svolto parte dell’allenamento di ieri in gruppo, mentre oggi dovrebbe rimanere in gruppo per tutta la durata dello stesso. Salgono così, le ipotesi di vederlo almeno in panchina contro la Lazio, nonostante un suo impiego rimanga improbabile.

L’opinione di Passione Inter

Il recupero di Pavard è una notizia molto importante per l’Inter, sebbene prima di rivedere il francese al top della forma bisognerà attendere un po’ di tempo. Infatti, sarebbe inutile rischiare il giocatore proprio ora, con la possibilità di una ricaduta più seria.