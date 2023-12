Obiettivo Taremi, ecco perché l’Inter può anticipare il suo arrivo

L’ultima partita di Champions League contro la Real Sociedad ha sollevato più di qualche dubbio sulle alternative in attacco dell’Inter, con Sanchez e Arnautovic troppo distanti dal livello di Thuram e Lautaro Martinez. Ecco perché i nerazzurri potrebbero cambiare i loro piani sul mercato.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome caldo è sempre quello di Mehdi Taremi, attaccante iraniano del Porto in scadenza di contratto a giugno. La pista è molto solida per l’estate e, almeno al momento, non sembra esserci la volontà di intervenire già a gennaio.

Tuttavia, se lo scenario dovesse cambiare, con i nerazzurri desiderosi di maggiori garanzie in attacco, allora l’idea Taremi, attualmente unico obiettivo in attacco, potrebbe prendere prepotentemente piedi già nelle prossime settimane.

L’opinione di Passione Inter

Marotta ha negato qualche settimana fa dei possibili interventi a gennaio, considerando la rosa nerazzurra già completa e ben amalgamata. Una dichiarazione che sottoscrive le intenzioni della dirigenza. Tuttavia, è facile pensare che, alle giuste condizioni, l’Inter un pensiero per Taremi nel mercato invernale possa farlo.