Altobelli: “Inconcepibile affrontare lo Shakhtar in quel modo. Lukaku? Critiche ingenerose”

Sulle dichiarazioni post partita di Conte: “Capisco che sia un momento no e a caldo dopo la partita si è nervosi ma bisogna aver rispetto per ogni mestiere. I giornalisti e gli opinionisti domandano e tu devi rispondere. Devi essere bravo anche a rispondere quando le cose non vanno bene. Troppo facile parlare quando le cose girano“.

Poi aggiunge: “C’è da dire che mi sono anche meravigliato che gli ospiti in studio abbiano poi iniziato a parlare di Conte quando lui era andato via. Avrei preferito l’avessero fatto quando Antonio era ancora lì“.

Sulla possibile rottura tra il tecnico leccese ed il club nerazzurro: “Divorzio? Magari se non costasse così caro sarebbe già avvenuto”

Infine, su Lukaku: “Per lui sono arrivate critiche ingenerose. Fino a un minuto prima di quell’azione a era il più forte al mondo per i tifosi. Sta trascinando l’Inter ma lì è stato sfortunato. Non sappiamo nemmeno se quel colpo di testa sarebbe entrato perché c’era il portiere in traiettoria. Detto questo non si può criticare uno come Lukaku, nella maniera più assoluta“.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<