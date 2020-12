Tacchinardi: “Inter? La traversa di Lautaro poteva cambiare tutto. Ma c’è una cosa che non capisco di Conte”

Siamo probabilmente giunti all’ultimo giro di opinioni in merito a quanto capitato all’Inter l’altra sera con la disastrosa eliminazione dalla Champions League. Il club nerazzurro adesso ha infatti l’obbligo di cancellare quanto accaduto e pensare di essere ampiamente in corsa per il campionato. Domenica alle 12.30 ad esempio si giocherà un’importante sfida contro il Cagliari, match che Antonio Conte vorrà vincere a tutti i costi per centrare il quarto successo consecutivo in Serie A. Analizzando però l’uscita di scena dall’Europa dei nerazzurri, nel pomeriggio Alessio Tacchinardi si è interrogato proprio su un aspetto che riguarda il tecnico leccese.

Queste le sue considerazioni espresse dall’ex centrocampista ai microfoni di TMW Radio: “L’avevo vista in ripresa ma l’altra sera la traversa di Lautaro poteva cambiare la partita. Il percorso Champions non è stato comunque all’altezza. Non capisco come un allenatore che i primi anni giocava un calcio offensivo e bello arrivi al 70° senza andare l’arrembaggio. Così non avrebbe avuto nessun rimpianto. Antonio è sempre stato arrembante e invece all’Inter non si è visto. Il piano B lo doveva avere. Questo è stato un fallimento per l’Inter”.

