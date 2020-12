Verso Cagliari-Inter, ancora lavoro in palestra per Vidal e Pinamonti

Arturo Vidal e Andrea Pinamonti non prenderanno parte con ogni probabilità alla sfida di domenica tra Cagliari ed Inter. I due calciatori sono ancora alle prese coi recuperi dei rispettivi infortuni. Il centrocampista cileno, che aveva giocato un’ottima partita contro il Bologna la scorsa settimana, pochi minuti prima di lasciare il terreno di gioco aveva accusato un fastidio. Un problema che, come confermato dagli esami strumentali, si è tradotto in un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra.

Dopo averlo tenuto fuori nella sfida di Champions League dello scorso mercoledì, anche in vista della gara di domenica Conte lo terrà a riposo, così da poterlo riavere a disposizione per l’infrasettimanale contro il Napoli. Per quanto riguarda Pinamonti, invece, si trascina dietro un problema alla caviglia che aveva rimediato durante la sosta delle nazionali con l’U21. Come testimoniato da una storia condivisa dal centravanti classe 1999 su Instagram, entrambi stanno ancora svolgendo lavoro in palestra sulla cyclette.

