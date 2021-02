Altobelli: “Lukaku e Lautaro possono essere decisivi. Icardi? Non poteva essere sostituito meglio”

Ne ha giocati tanti, segnando anche sette gol: Alessandro Altobelli in 11 di Inter ha imparato a conoscere il Derby di Milano e la sua importanza. Domani – alle 15:00 – se ne giocherà uno altrettanto importante, se non decisivo.

Ai microfoni di Tuttosport Spillo ha detto la sua sul match: “Lukaku e Lautaro possono essere gli uomini decisivi. mentre Theo ed Ibra per il Milan. Scontro Lukaku-Ibra? Le liti nel calcio ci sono sempre, ma si deve ripartire da zero. Sono due grandi uomini e devono essere un esempio, mi aspetto si diano la mano, sono il simbolo di una grande città. Spero per entrambi che sia il derby del gioco e della spettacolarità”.

LUKAKU – “Rispetto ad Ibrahimovic è più mobile, quando parte è una forza della natura. Non lo ferma nessuno e credo sia più lui decisivo per l’Inter che Zlatan per il Milan. Spero che mi superi nella classifica dei gol, prima o poi qualcuno ci riuscirà. Icardi? Non poteva essere sostituito meglio”.

