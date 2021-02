Lutto Inter, è scomparso Mauro Bellugi: aveva 71 anni

Non ce l’ha fatta Mauro Bellugi. Pochi minuti fa – riporta La Gazzetta dello Sport – è arrivata la notizia della sua scomparsa. L’ex Inter era in gravissime condizioni di salute, peggiorate a causa del Covid a causa del quale ha perso entrambe le gambe. Da quel momento il mondo nerazzurro – ed in primis la società – si è stretta intorno a lui facendogli sentire tutto l’affetto possibile.

5 stagioni in maglia interista, con cui ha collezionato 140 presenze. La Redazione di Passione Inter si stringe intorno alla famiglia di Mauro Bellugi per la grave perdita.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-INTER>>>