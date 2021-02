Derby di Milano, Capello: “Inter favorita, contro la Lazio grande dimostrazione. Stanno bene di testa”

Manca sempre meno al Derby di Milano, una partita che può valere un pezzo di Scudetto come non accadeva da molti anni. Non ci sarà in palio soltanto la supremazia cittadina, con l’Inter vogliosa di allungare sui cugini del Milan in classifica e portarsi a 4 punti dopo il sorpasso della scorsa settimana. Un derby, dunque, tutto da vivere.

Fabio Capello ne ha parlato ai microfoni di Radio Deejay: “Arriva l’Inter favorita perché è riposata, ha ritrovato la testa dopo l’inseguimento. E’ la squadra che sta meglio di testa e fisicamente, avendo recuperato tutti fisicamente. L’ultima prova contro la Lazio ha dimostrato di saper soffrire, ed è impressionante quando riparte. Se il Milan pensa di andare in avanti, di giocare la palla – come ha sempre fatto perché giocano bene – rischia grosso. I rossoneri hanno sofferto in Europa League ma le squadre come al Stella Rossa si trasformano in casa”.

