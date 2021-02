Tegola Milan, si ferma anche Mandzukic. Le ultime alla vigilia del derby

Problemi in casa Milan alla vigilia di uno dei derby più importanti degli ultimi anni: stando a quanto riportato da Sky Sport, infatti, la formazione rossonera dovrà fare a meno di Mario Mandzukic. Il croato ha accusato quest’oggi un piccolo problema fisico che l’ha portato a saltare l’allenamento e che, con ogni probabilità, gli impedirà di prendere parte alla stracittadina in programma domani alle 15.

La dirigenza, in ogni caso, quest’oggi era presente al gran completo in quel di Milanello per sostenere il gruppo in un momento particolare. Dopo un inizio fulminante, infatti, la formazione di Pioli sta attraversando un periodo di difficoltà ed è reduce dalla sconfitta con lo Spezia e dal pareggio europeo contro lo Stella Rossa. Il derby diventa quindi uno snodo fondamentale della stagione, che nella Milano rossonera non possono certo sbagliare.

