Ambrosini: “Nainggolan? C’è bisogno di un confronto con Conte”

Dagli studi di Sky Sport, durante la trasmissione Calciomercato – L’Originale – Massimo Ambrosini ha parlato di Radja Nainggolan. Queste le parole dell’ex difensore: “Mi è piaciuto come sia andato via nella scorsa stagione, senza creare confusione. Se Nainggolan sta bene ed è motivato, ti dà una grossa mano. C’è bisogno di un faccia a faccia con Conte“.

ll centrocampista belga è rientrato dal prestito del Cagliari, che continua a trattare con l’Inter in sede di mercato.Il club sardo vorrebbe chiudere l’operazione sulla base di un prestito, mentre Marotta ed Ausilio non prendono in considerazioni altre modalità se non la cessione definitiva.

Una cessione che però potrebbe essere rimandata. Nei primi della stagione l’ex Roma ha ben impressionato Antonio Conte e lo staff – tecnico e dirigenziale – nerazzurro, tanto che ora l’addio non sembra cosa scontata.

