Sky – Il Cagliari non molla Nainggolan: situazione in divenire

Radja Nainggolan ha indossato nuovamente la maglia nerazzurra nell’amichevole odierna contro il Lugano, dopo una stagione in prestito a Cagliari, dov’era emerso per la prima volta nel panorama calcistico nostrano. Ora, il futuro del belga ex Roma risulta in bilico tra una permanenza con i meneghini ed un ritorno in terra sarda.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, gli isolani non hanno intenzione di mollare la presa per Nainggolan. La questione legata al numero 44 dell’Inter, dunque, continua a rimanere aperta: il Cagliari ci proverà fino all’ultimo, nonostante le difficoltà economiche legate alla trattativa.

