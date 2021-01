Ancelotti: “Inter? Lukaku e Conte i punti di forza. Per lo scudetto anche Juventus e Milan”

Carlo Ancelotti, tecnico dell’Everton, si è concesso ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per presentare il big match in programma domani tra Milan e Juventus e parlare della lotta scudetto in Serie A.

Ecco le sue parole: “Il Milan ha l’opportunità di allungare il passo, la Juventus quella di continuare la risalita. Il Milan ha dimostrato di non dipendere da Ibrahimovic, la Juventus ha dato segnali di consolidamento. Lotta scudetto? È una corsa a tre Milan, Inter e Juventus. Il Napoli ha però le risorse per inserirsi nel discorso e la Roma mi pare solida”.

La forza dell’Inter: “Il vero punto di forza dell’Inter, oltre alle qualità di calciatori come Lukaku, è l’allenatore: è abituato a lottare per i grandi obiettivi. Conte ha vinto i campionati in Italia e in Inghilterra”.

