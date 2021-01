Skriniar ammette: “Tottenham? Non è stato facile, ma volevo restare all’Inter. Ora sono contento”

Milan Skriniar, tornato protagonista al centro della difesa dell’Inter in questa prima parte di stagione, si è concesso ai microfoni di Sportmediaset per tracciare un resoconto del suo campionato e dell’intero reparto difensivo, soffermandosi anche sulle voci di mercato che per lungo tempo lo hanno accostato al Tottenham di Mourinho.

Ecco l’intervista integrale dopo l’indiscrezione uscita nella giornata di ieri: “Sicuramente ogni squadra crede di poter vincere, anche noi. Ora dobbiamo dare continuità di risultati e lavorare di più perché ogni partita può essere decisiva. Troppi gol subiti? Dobbiamo migliorare in difesa, perché l’anno scorso non prendevamo così tanti gol. Noi difensori dobbiamo cercare di subire meno gol possibili, anche se la squadra segna di più”.

L’accostamento al Tottenham: “Difficile dire se quelle voci mi hanno fatto piacere. Non giocavo tantissimo quindi non ero contentissimo, però lo ero per la squadra e volevo restare qui. Ora che sto trovando continuità sono soddisfatto”.

