TS – Sampdoria-Inter, Conte pensa a 3 cambi. Chi al fianco di Lautaro? Vidal e Young a riposo

Dopo il tennistico 6-2 contro il Crotone, l’Inter di Antonio Conte domani pomeriggio sarà di scena al Marassi contro la Sampdoria. Il tecnico nerazzurro opterà per alcuni cambi di formazione, visti gli impegni ravvicinati e il delicato match in programma domenica contro la Roma.

In attesa di capire se Conte convocherà Lukaku (escluse per lui lesioni muscolari), come riportato da Tuttosport al momento Perisic sembra favorito su Sanchez per una maglia da titolare al fianco di Lautaro Martinez.

Darmian per Young e Gagliardini per Vidal gli altri due cambi di formazione, rispetto all’undici titolare partito contro il Crotone, nella testa di Conte.

