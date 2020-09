Angelo Alessio: “Conte? I cambi con la Fiorentina sono stati determinati, ma qualcosa in difesa si deve fare”

Angelo Alessio, ex vice di Antonio Conte fino all’esperienza al Chelsea, ha rilasciato un’intervista a Radio Sportiva. L’ex centrocampista, reduce dall’esonero dalla panchina degli scozzesi del Kilmarnoch, ha parlato anche di tematiche nerazzurre.

Su Conte ed il rapporto con la società: “L’anno scorso è successo di tutto. Ora credo ci sia una nuova intesa tra lui e la società“.

Sull’organico dei nerazzurri: “L’Inter ha un organico importante, tra i migliori della Serie A. Manca un centrale”

Sui segnali emersi dalla vittoria contro la Fiorentina: “Dopo aver preso 3 gol in una partita, qualcosa in difesa deve fare. 5 cambi aiutano molto le squadre più forti, con la Fiorentina gli ultimi 3 cambi di Conte sono stati determinanti“.

Su Perisic e Eriksen: “Perisic deve entrare nel ruolo. Eriksen? Difficile pensare ad un trequartista che si muova bene in una squadra dove ci sono 2 attaccanti. In premier ha dimostrato il suo valore ma in Italia ancora no”.