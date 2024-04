Annuncio UFFICIALE: l’ex Inter firma gratis

Affare fatto per un ex Inter che riparte dalla Serie B brasiliana per cercare di venire fuori da un periodo complicato della sua carriera.

L’ex nerazzurro Dalbert, dopo la brevissima esperienza con l’Internacional conclusa a gennaio, ha appena siglato un nuovo contratto ufficiale sino al prossimo dicembre con lo Sport Recife, club che milita in seconda serie in Brasile.

Il terzino sinistro è alla ricerca di un riscatto personale dopo aver perso tutta la scorsa stagione, l’ultima passata all’Inter, trascorsa in infermeria per la rottura del crociato. Dopo la scadenza naturale del contratto con i nerazzurri, Dalbert la scorsa estate ha lasciato definitivamente Milano ed è rientrato in patria.