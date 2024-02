Ansia Inter per l’infortunio di Calhanoglu: le sue condizioni

Preoccupazione in casa Inter per le condizioni di Hakan Calhanoglu, costretto a saltare Lecce-Inter, nonostante la presenza in panchina, per un problema accusato nella rifinitura di ieri, come raccontato da Inzaghi nel pre-partita.

Come riportato da Calciomercato.com, il centrocampista ha subito un leggero indolenzimento muscolare nella giornata di ieri, con il fastidio che si è prolungato anche nella giornata di oggi. Calhanoglu si sottoporrà agli esami strumentali nella giornata di domani.

Ci sono buone possibilità che il turco salti le gare di campionato con Atalanta, Genoa e Bologna. La speranza è di riaverlo nel ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid.