Il retroscena di Inzaghi sull’infortunio di Calhanoglu

L’unica nota stonata della secca vittoria 4-0 dell’Inter contro il Lecce, arrivata anche grazie a un ampio turnover, è l’infortunio di Hakan Calhanoglu. Il turco era in panchina ieri al Via del Mare, ma di fatto non era arruolabile per la gara, come testimoniato anche dall’ingresso di Barella nella sua posizione e di Akinsanmiro nel finale.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Inzaghi avrebbe comunque deciso di portarlo a Lecce, dopo il fastidio all’adduttore accusato sabato nella rifinitura, speranzoso in un miglioramento nella mattinata di ieri. Invece, i segnali arrivati non hanno rallegrato il mondo nerazzurro.

Oggi si attendono gli esami strumentali, ma è probabile che Calhanoglu debba saltare anche la gara contro l’Atalanta e anche quella con il Genoa. L’obiettivo è rimetterlo in sesto per la trasferta pre-Champions League con il Bologna, per poi averlo a piena disposizione per il ritorno contro l’Atletico Madrid.

L’opinione di Passione Inter

Alla luce delle condizioni di Calhanoglu, l’ottima prestazione di Asllani con il Lecce, con tanto di assist d’esterno a Lautaro Martinez, è un’ottima notizia per Inzaghi. Chiaramente si tratta solo di un palliativo, perché perdere il proprio regista titolare in un momento così concitato è un qualcosa che il tecnico avrebbe evitato volentieri.