Calcio&Finanza – Antonello sul bilancio dell’Inter: “Eliminazione Champions non incide sul budget”

Stando alle ultime rivelazioni pubblicate da Calcio&Finanzia, in relazione ai verbali risalenti all’ultima assemblea degli azionisti lo scorso 27 novembre 2020, l’Inter avrebbe predisposto il budget della stagione corrente senza considerare i possibili introiti che sarebbero potuti entrare dalla qualificazione agli ottavi di Champions League. Nello specifico, è stata diffusa la risposta dell’amministratore delegato dell’Inter Alessandro Antonello in una risposta al socio Federico De Mojana. Le parole del Ceo Corporate nerazzurro: “Ai fini della redazione del budget la Società ha adottato un approccio prudenziale, adottando come assumption un’eliminazione dalla Champions League a seguito della fase a gironi”.

Nella comunicazione diffusa da Calcio&Finanzia è stato ripreso anche il seguente intervento di Beppe Marotta: “La Società si è posta degli obiettivi ambiziosi dal punto di vista tecnico e a tal fine ha intrapreso un nuovo ciclo a partire dalla scorsa stagione; purtroppo, la pandemia ha rotto gli equilibri prefissati, concedendo solamente una breve pausa ai calciatori e causando dei grossi disagi. In ogni caso, la direzione intrapresa dalla Società è chiara e ci si aspetta che i risultati possano essere visibili sul lungo periodo”.

