UFFICIALE – Dybala salta l’Inter, ma Pirlo può recuperare due calciatori importanti

Sarà ufficialmente indisponibile Paulo Dybala in vista del match di domenica prossima tra Inter e Juventus. L’attaccante argentino, che in campo verrà rimpiazzato dal recupero di Alvaro Morata al fianco di Cristiano Ronaldo, ha riportato una lesione di basso grado al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Lo stesso club juventino, che in una nota ufficiale ha invece tirato un sospiro di sollievo per le condizioni di Chiesa e McKennie, ha previsto un periodo di stop di circa 15/20 giorni per l’infortunio di Dybala.

Questo il comunicato ufficiale diffuso dalla Juventus: “Questa mattina Paulo Dybala è stato sottoposto presso il J|medical ad approfondimenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro con tempi di recupero di circa 15/20 gg. Gli esami a cui sono stati sottoposti McKennie e Chiesa hanno invece escluso lesioni e pertanto le loro condizioni verranno valutate di giorno in giorno”.