CorSera – Antonello: “La ristrutturazione renderebbe irriconoscibile San Siro”

Il CEO Corporate dell'Inter: "Per noi è fondamentale avere una certezza sui tempi. Più passano gli anni e più i nostri club diventano meno competitivi".

Intervenuto sulle pagine odierne del Corriere della Sera, il CEO Corporate dell'Inter Alessandro Antonello, insieme al presidente del MilanScaroni, hanno risposto a delle domande sul nuovo stadio. Questo le parole dirigente nerazzurro: "Abbiamo accettato la riduzione delle volumetrie per manifestare la volontà di perseguire quello che è un obbiettivo importante non solo per i club ma anche perla città. Meno volumetrie significano 50 mila metri quadrati di verde in più e uno stadio ecosostenibile".