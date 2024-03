Apprensione Bologna: un titolarissimo a rischio per l’Inter

Ultima tappa tutt’altro che banale per l’Inter prima del ritorno degli ottavi di Champions League. I nerazzurri andranno in trasferta al Dall’Ara, uno stadio che evoca brutti ricordi, contro un Bologna capace di fermare per ben 2 volte gli uomini di Inzaghi in questa stagione. Thiago Motta, però, rischia di fare i conti con un’assenza molto importante.

Come riportato dal Corriere dello Sport, c’è apprensione in casa felsinea per le condizioni di Lewis Ferguson. Il centrocampista scozzese non è al top a livello fisico, sebbene c’è ottimismo per un suo recupero per la gara di domani.

Il giocatore, infatti, è stato convocato da Thiago Motta, ma è probabile che una decisione sulla sua titolarità verrà presa solo nella giornata di domani, a poche ore dal calcio d’inizio.