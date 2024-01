Chi è Rapuano, l’arbitro della finale Supercoppa Italiana: due precedenti… “opposti”

Sono state appena diramate le designazioni ufficiali per la finale di Supercoppa Italiana. Inter e Napoli, dopo aver battuto con un secco 3-0 rispettivamente Lazio e Fiorentina, si affrontano lunedì 22 gennaio nella finalissima a Riyadh che mette in palio il trofeo.

Ad arbitrare il match sarà Antonio Rapuano. Il fischietto della sezione di Rimini sarà coadiuvato dagli assistenti Colarossi e Tolfo con Di Bello IV Uomo. Var affidato a Di Paolo insieme ad Aureliano nelle vesti di assistente.

Per quanto riguarda i precedenti di Rapuano con l’Inter, bisogna andare allo scorso gennaio 2023 quando i nerazzurri persero in casa per 0-1 contro l’Empoli con rete decisiva di Baldanzi per trovare il primo incrocio. Una gara condizionata dal cartellino rosso rimediato da Milan Skriniar, all’ultimo match in nerazzurro con la fascia di capitano al braccio prima della rottura definitiva. A Monza, pochi giorni fa, è andato in scena il secondo match nerazzurro con lo stesso fischietto: finale decisamente migliore, con un sonoro 5-1 rifilato ai padroni di casa. Per il Napoli, invece, sono quattro i precedenti con Rapuano: 3 vittorie e una sconfitta (0-4 con il Milan in casa).