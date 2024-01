Mercato – L’ex Inter sblocca la cessione di Sensi

Ore decisive per il futuro di Stefano Sensi, attualmente aggregato al gruppo di Simone Inzaghi impegnato in Arabia Saudita nella final four di Supercoppa Italiana. Come vi raccontiamo da giorni la trattativa per il trasferimento al Leicester del centrocampista è ben indirizzata. In uscita dall’Inter, è stato convinto dalla chiamata del manager Maresca e le Foxes sono disposte ad accontentare le richieste nerazzurre: circa 2 milioni di euro per il cartellino del giocatore. L’ultimo tassello che può spingere l’operazione verso la fumata bianca è un altro ex giocatore interista. Stiamo parlando del talentuoso Cesare Casadei, ceduto dall’Inter al Chelsea nel 2022. I Blues hanno richiamato Casadei dal prestito al Leicester, liberando uno slot nella formazione capolista nella Serie B inglese che potrebbe essere presto occupato proprio da Sensi.