INDISCREZIONE PI – Sensi al Leicester, accordo totale. Ecco cosa manca

Dopo il prestito di Lucien Agoumé al Siviglia, l’Inter si appresta a sfoltire ulteriormente il suo centrocampo. Il prossimo a partire, ma questa volta a titolo definitivo e in anticipo di sei mesi rispetto alla naturale scadenza contrattuale, sarà Stefano Sensi.

Secondo quanto risulta a Passione Inter, il Leicester è disposto ad accettare la richiesta nerazzurra sul cartellino del classe 1995, che dovrebbe attestarsi intorno ai 2 milioni. Decisiva la volontà del giocatore, apparso molto convinto del trasferimento in Inghilterra dopo aver parlato con il tecnico delle Foxes, l’italiano Enzo Maresca.

C’è la convinzione che quello del Leicester sia il progetto giusto per rilanciarlo dopo anni difficili. Gli inglesi, infatti, sono attualmente in Championship (seconda divisione), ma con un ampio margine di vantaggio sulla seconda in classifica la promozione in Premier League appare scontata.

Cosa manca, allora, per l’ufficialità? Bisogna aspettare che il Leicester riesca a chiudere un’operazione in uscita per motivi di Fair Play Finanziario e per fare numericamente posto in rosa a Sensi. Il centrocampista è pronto a lasciare definitivamente Milano a quattro anni e mezzo dal suo arrivo, chiudendo un’esperienza caratterizzata anche dai prestiti a Sampdoria e Monza.