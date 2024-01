Tegola Lazio: due TITOLARI a rischio per l’Inter

Allenamento di rifinitura per la Lazio alla vigilia della sfida valida per la semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Inter, in programma domani alle ore 20. Maurizio Sarri non ha ricevuto buoni segnali da alcuni calcatori in dubbio e forse dovrà fare i conti con una nuova assenza.

Il difensore centrale Patric non ha ancora pienamente recuperato dal problema alla spalla che ha rimediato durante Lazio-Lecce. Il tecnico toscano dovrebbe schierare Gila al fianco di Romagnoli. Nel corso dell’allenamento, inoltre, si è fermato il regista Nicolò Rovella dopo aver subito un duro colpo al piede da Felipe Anderson. Se non dovesse farcela, è pronto Cataldi.

Restano in dubbio altri due big della squadra biancoceleste come Luis Alberto e Ciro Immobile, entrambi non al top della condizione. I sostituti sarebbero rispettivamente l’ex Vecino e Isaksen, con Felipe Anderson che agirebbe da punta centrale.