Napoli-Fiorentina, è GIALLO su Zielinski: cosa è successo

Gli occhi dei tifosi nerazzurri sono sull’Arabia Saudita e su un trofeo da vincere, ma la prima semifinale Napoli-Fiorentina regala un giallo che può essere correlato al calciomercato. Nella distinta inizialmente consegnata dalle squadre, infatti, c’era una clamorosa novità nei partenopei.

Piotr Zielinski, infatti, non figurava fra i panchinari, risultando addirittura in tribuna. Quando tutti pensavano a una rottura totale a un nuovo caso Milik con il giocatore fuori rosa, però, è arrivata la correzione in extremis del Napoli, che ha inserito il centrocampista polacco in panchina. Semplice dimenticanza o qualcosa di più?