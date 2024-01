Ecco l’unico giocatore della Juve che può sfidare l’Inter in Champions

La Juventus, complice l’esplosione di Kenan Yildiz, ha deciso di sfoltire il reparto d’attacco. La scelta dei bianconeri è ricaduta su Moise Kean.

Come riporta Gianluca Di Marzio, restano da definire gli ultimi dettagli ma la strada è tracciata: l’attaccante si trasferirà in Spagna con la modalità del prestito secco e, nello specifico, proprio in quell’Atletico Madrid che tra febbraio e marzo sfiderà due volte l’Inter negli ottavi di finale di Champions League. Si tratta, dunque, dell’unico calciatore attualmente alla Juventus che avrà la possibilità di giocare le coppe europee, addirittura la più prestigiosa, sfidando i vicecampioni in carica.