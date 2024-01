Verso Inter-Lazio, le probabili formazioni: Inzaghi ha un dubbio

È iniziata la spedizione in terra saudita per la Supercoppa Italiana che debutta nel nuovo format della final four. L’Inter è partita praticamente al completo, ad eccezione dell’infortunato Juan Cuadrado che è rimasto in Italia, e da domani cominceranno i lavori di preparazione in vista della semifinale di venerdì contro la Lazio.

La squadra di Inzaghi sarà ufficialmente squadra di casa nel confronto coi biancocelesti, in quanto detentrice della Coppa Italia, e vestirà dunque il completo nerazzurro. Per il tecnico sembra esserci soltanto un dubbio per quanto riguarda la formazione da schierare dal primo minuto: Dumfries, escluso dalla gara contro il Monza, è recuperato ed è al momento in vantaggio su Darmian. Ecco quindi le probabili formazioni: