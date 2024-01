Zhang rinuncia alla Supercoppa: ecco cosa ha chiesto alla squadra

Non sarà presente questa sera a Riad Steven Zhang per assistere alla seconda semifinale della Supercoppa Italiana tra Inter e Lazio. Dopo il clamoroso flop di ieri sera per Napoli-Fiorentina, tutti auspicano una presenza maggiore di tifosi all’interno dell’Al-Awwal Stadium, puntando magari sull’appeal più potente del club nerazzurro nel mondo asiatico.

Come ribadito da La Gazzetta dello Sport questa mattina, il presidente dell’Inter assisterà alla gara solamente da Nanchino dove saranno le 3 del mattino. Il numero uno della società cerca il sesto trofeo sotto la sua gestione, quello che gli consentirebbe di portarsi a -1 nella classifica presidenziale dal grande Angelo Moratti, padre di Massimo.

Anche per questa ragione, Zhang negli ultimi giorni ha intrattenuto contatti costanti con tutta la squadra, a partire dai dirigenti fino all’allenatore. Il presidente ha pure parlato con qualche calciatore, tra cui capitan Lautaro Martinez. Si è informato soprattutto sulla logistica legata alla trasferta in Arabia Saudita, preoccupandosi della comodità della sistemazione dei suoi ragazzi.