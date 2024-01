Qualche attimo di apprensione per i tifosi interisti che attorno all’80’ di Inter-Lazio, semifinale di Supercoppa Italiana, hanno visto Hakan Calhanoglu rivolgersi alla panchina chiedendo il cambio dopo un fallo commesso che gli è costato il cartellino giallo. Nessun infortunio però per il centrocampista turco. Da Riyadh fanno sapere che si è trattato soltanto di una botta per il giocatore che, avendo speso molto, è stato sostituito in via precauzionale. La sua presenza nella finale di lunedì contro il Napoli non è quindi in dubbio.