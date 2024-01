Cinque cose che abbiamo imparato da Inter-Lazio 3-0

1 di 6

L’ANALISI DI MONZA-INTER

Tutto fin troppo facile per questa Inter, dominante dall’inizio alla fine nella semifinale di Supercoppa Italiana vinta sulla Lazio con un sonoro 3-0 che, alla luce di quanto prodotto dalla formazione nerazzurra, è un risultato anche stretto.

La squadra di Simone Inzaghi gestisce i ritmi della gara con superiorità, accelerando nei momenti giusti e trovando sempre i varchi per creare grandi pericoli. Thuram la sblocca nel primo tempo, Calhanoglu raddoppia dal dischetto in apertura di ripresa. Sommer non si deve sporcare neanche i guanti e Frattesi, subentrato a Barella, la chiude nel finale.

Quali sono le cinque cose che ci portiamo a casa da questa sfida, in attesa di sfidare il Napoli nella finalissima di lunedì 22 gennaio.

SCORRI LE SCHEDE >>>