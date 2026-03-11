Chi è Manganiello, l’arbitro di Inter-Atalanta: precedente recente!

Per la sfida tra Inter e Atalanta, valida per la 29ª giornata di Serie A e in programma sabato alle ore 15:00 a San Siro, è stato designato Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo.

A completare la squadra arbitrale ci saranno gli assistenti Passero e Rossi, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato a Collu. In sala VAR opereranno Gariglio, con Chiffi nel ruolo di AVAR.

Sono nove i precedenti dell’Inter con Manganiello alla direzione di gara: il bilancio per i nerazzurri è di sette vittorie, un pareggio e una sconfitta.

L’ultimo incrocio risale al 21 febbraio 2026, nella recente sfida tra Lecce e Inter, terminata 0-2 in favore della formazione nerazzurra.