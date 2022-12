Argentina e Lautaro sul tetto del mondo: le pagelle sulla finale del Toro

In una delle finali più belle e spettacolari di sempre, l'Argentina di Leo Messi si è laureata ai calci di rigore contro la Francia come Campione del Mondo. Un mondiale inedito e ricco di polemiche, quello andato in scena in Qatar, conquistato dalla selezione che più di ogni altra sognava e sperava di poter alzare l'ambita coppa, anche dopo la clamorosa sconfitta all'esordio contro l'Arabia Saudita nella fase a gironi.