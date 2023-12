Arnautovic RISPONDE presente: i voti dei giornali alla sua partita

I segnali positivi lanciati contro il Lecce, avevano bisogno di conferme. E Marko Arnautovic le ha date. Nella serata storta di Marassi, l’austriaco è stato uno dei pochi giocatori dell’Inter a stupire in positivo, mettendo in difficoltà la difesa del Genoa.

Un merito riconosciutogli da tutti i quotidiani, che, come nel caso de La Gazzetta dello Sport e di Tuttosport, vedono nel gol segnato un premio e una conseguenza del tipo di gara giocata. Il quotidiano torinese, in particolare, non ha dubbi nel definire quella di ieri la sua “miglior prestazione da quando veste nerazzurro“.

Una gara giocata bene, con un gol che rompe un digiuno in Serie A di quasi sette mesi. E siccome l’appetito vien mangiando, il Corriere dello Sport, sottolinea anche una punta di amaro in bocca per l’occasione avuta nella ripresa.

Di seguito le pagelle complete dei quotidiani sportivi e quella di Passione Inter:

La Gazzetta dello Sport 7 – “Il gol è il premio a una prestazione finalmente piena, riempita di un gran pallone a Mkhitaryan e un’altra assistenza a Thuram”.

Corriere dello Sport 6.5 – “Torna a segnare dopo quasi sette mesi di digiuno in Serie A, facendosi trovare pronto per un comodo tap-in a pochi centimetri dalla porta. Gli resta l’amaro in bocca per la chance mancata nella ripresa”.

Tuttosport 6.5 – “Il gol è talmente facile da sembrare banale, lo stesso non si può dire di un paio di giocate alquanto ispirate per liberare i compagni. La miglior prestazione da quando veste nerazzurro”.

Passione Inter 7 – “Il gol è soltanto una conseguenza della prestazione. La forma fisica sembra da subito in netto miglioramento rispetto alle ultime uscite e già al primo minuto manda in porta Mkhitaryan, prima di servire una bella palla a Carlos Augusto. Fa valere l’altezza aiutando su punizioni e corner degli avversari, ma anche con preziose sponde in attacco. Pericoloso anche a inizio ripresa con un tiro al volo”.