Bisseck è un TITOLARE VERO: i voti dei giornali alla sua partita

Yann Bisseck continua il suo percorso di crescita all’Inter e anche in una serata complessa per tutta la squadra, come quella di Marassi contro il Genoa, è riuscito a lanciare ulteriori segnali positivi a Inzaghi e a tutto il mondo nerazzurro.

Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, il tedesco è ormai un “titolare vero”, capace di essere un fattore in entrambe i lati del campo, anche in fase di manovra, come evidenziato dal Corriere dello Sport. Conferme che continuano a tenere in panchina Pavard e che, nota Tuttosport, rendono Bisseck ormai a tutti gli effetti una risorsa in più per Inzaghi.

Di seguito le pagelle complete dei quotidiani sportivi e quella di Passione Inter:

La Gazzetta dello Sport 6.5 – “Un fattore pure nell’area avversaria, attento, pulito negli interventi: è un titolare vero. Cala d’intensità nella ripresa”.

Corriere dello Sport 6 – “Alla quarta di fila da titolare in campionato inizia a proporsi come elemento aggiunto anche in fase di manovra. In tutto questo continua a far accomodare Pavard in panchina”.

Tuttosport 6 – “Al di là di quanto accade sul gol interista, conferma quanto di buono fatto ultimamente: Inzaghi ha trovato un titolare in più”.

Passione Inter 6.5 – “Si rivela ancora una volta utile in fase di spinta. Ottima lettura difensiva nel secondo tempo, quando è provvidenziale su un cross di Gudmundsson”.