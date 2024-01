Asllani-Frattesi, PRIMA VOLTA in Serie A: ecco i PRECEDENTI

Inzaghi ha dimostrato di avere le idee molto chiare su quali siano le gerarchie di questa stagione e questo, molto spesso, lo ha portato ad affidarsi ai giocatori ritenuti titolari, effettuando meno rotazioni di quante ce se ne sarebbe aspettate. Contro la Fiorentina, però, il tecnico dovrà affidarsi necessariamente ad Asllani e Frattesi.

Le assenze di Calhanoglu e Barella, porteranno in campo dal primo minuto una coppia inedita in questo campionato, che si è vista solamente due volte nel corso della stagione. E in entrambi i casi non è arrivata la vittoria.

Il primo precedente è la sfida di Champions League contro il Benfica a Lisbona: in quel caso l’Inter andò sotto di tre gol, ma poi riuscì a rimontare fino al 3-3, anche grazie a un bel gol di Frattesi. L’altro precedente è la gara di Coppa Italia contro il Bologna, persa 2-1 ai supplementari. Inzaghi e tutto il popolo nerazzurro sperano che stasera possa arrivare la prima vittoria.