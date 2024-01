Chi è Aleksandar Stankovic, il figlio d’arte che sogna l’Inter dei grandi

Simone Inzaghi potrebbe scegliere a breve fra tre centrocampisti della Primavera per sostituire numericamente in rosa Lucien Agoumé (ufficiale al Siviglia) e Stefano Sensi (su cui c’è l’interesse del Leicester).

Fra questi c’è Aleksandar Stankovic, già aggregato in Prima Squadra durante il ritiro estivo. Si tratta del figlio di Dejan e fratello minore di Filip, portiere in prestito alla Sampdoria.

Il giovanissimo centrocampista nerazzurro è nato il 3 agosto 2005 a Milano, ha fatto tutta la trafila delle giovanili con l’Inter. Nella stagione passata, dopo un inizio complicato caratterizzato solo da spezzoni di gara, è diventato un titolare inamovibile per Chivu, collezionando 36 partite in tutte le competizioni, realizzando anche 5 gol e 3 assist. Indimenticabile la doppietta al Napoli, gara nella quale ha realizzato un gol che ha ricordato uno di quelli a cui ci aveva abituato il padre.

In questa stagione ha confermato il suo status di titolare fisso, venendo impiegato nel 4-3-3 di Chivu come regista basso. Per lui 19 presenze fra campionato, Coppa Italia Primavera e Youth League, con 5 gol e 2 assist.

Il figlio di Dejan ha già respirato più volte l’aria della Prima Squadra, venendo convocato in diverse occasioni da Simone Inzaghi. Aleksandar era in panchina contro Monza, Cagliari, Empoli, Sassuolo e Salernitana in Serie A, ma anche nella trasferta di Lisbona contro il Benfica in Champions League, oltre che agli ottavi di Coppa Italia contro il Bologna, quando l’Inter è stata eliminata. Finora, però, non ha debuttato con l’Inter dei grandi.

Aleksandar Stankovic skills e caratteristiche

Stankovic è un mediano e il gioco dell’Inter Primavera passa dai suoi piedi. Preferisce usare il destro ma è in grado di passare, lanciare, dribblare e concludere con entrambi.

Il serbo è in grado di abbinare qualità e tecnica ad un fisico roccioso che gli permette di vincere i duelli aerei e di recuperare diversi palloni: riesce ad essere, al tempo stesso, diga davanti alla difesa e metronomo della squadra. Aleksandar, a testimonianza dello spessore tecnico, è incaricato di battere tutti i calci piazzati dell’Inter Primavera, un po’ come Calhanoglu fra i grandi. Può essere, inoltre, quel centrocampista fisico che manca nella rosa di Inzaghi e aggiungere soluzioni, come le conclusioni dalla distanza che tanto piacevano a suo padre.

Aleksandar, tuttavia, è un calciatore dalle caratteristiche diverse, essendo in grado di giocare all’occorrenza anche come centrale di difesa. La scorsa stagione Chivu lo ha impiegato tre volte come difensore: il giocatore ha risposto piuttosto bene, ma la scelta ha privato l’Inter della sua capacità in fase d’impostazione.

Giocatore duttile e che lascia tutto in campo, i preferiti dagli allenatori. Lo stesso Inzaghi ne ha parlato così a Dejan lo scorso anno prima di Inter-Sampdoria: “È bravo il ragazzo. È educato, questo è l’importante”.