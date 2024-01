Inzaghi RISCRIVE il centrocampo per riprendersi il PRIMO POSTO

L’Inter scenderà in campo stasera all’Artemio Franchi, in una gara molto importante per i nerazzurri, che alla luce del passo falso della Juventus, con l’Empoli, potranno riprendersi la vetta della classifica prima dello scontro diretto di San Siro contro i bianconeri. Contro la Fiorentina, però, la sfida si prospetta complicata.

Anche a causa di uno scenario inedito. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, a Firenze i nerazzurri rinunceranno per la prima volta a Barella e Calhanoglu nella stessa partita. L’assenza di due pilastri di questo calibro, avrà per forza di cose anche degli effetti sul gioco della squadra.

Frattesi e Asllani, i sostituti designati, saranno chiamati a un compito arduo. E se la mezz’ala presenta delle caratteristiche simili a Barella, che possono garantire continuità, L’assenza di Calhanoglu dovrebbe portare a un inevitabile calo del numero di passaggi. In questo senso, allora, sarà prezioso l’apporto d’esperienza di Mkhitaryan, nei momenti più caldi e complicati delal gara. Inzaghi ci conta molto.

L’opinione di Passione Inter

Con il possibile inserimento di Carlos Augusto dal primo minuto, il centrocampo dell’Inter potrebbe presentarsi al Franchi rivoluzionato. Uno scenario che presenta non poche incognite. Tuttavia, se affrontato nel modo giusto, può non solo restituire il primo posto, ma anche regalare nuove risorse e certezze a Inzaghi. Per le “riserve” questa è l’occasione per conquistare la fiducia del tecnico.