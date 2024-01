Dopo la vittoria della Supercoppa Italiana, l’Inter torna in campo in Serie A in una sfida tutt’altro che banale. Nella 22a giornata, i nerazzurri affronteranno la Fiorentina all’Artemio Franchi, a una settimana dal big match con la Juventus.

Inzaghi deve rinunciare agli squalificati Barella e Calhanoglu, che saranno sostituiti da Frattesi e Asllani. Recuera, invece, Bastoni, che ha smaltito l’affaticamento degli scorsi giorni e che concederà un po’ di riposo ad Acerbi.

Sulla fascia destra, Darmian avrà la meglio su Dumfries per la quarta partita consecutiva, a meno di sorprese. Dal rientro dall’infortunio, l’olandese è partito solamente una volta titolare, contro il Verona, fornendo una prestazione abbastanza deludente. La novità, invece, potrebbe arrivare sulla corsia mancina, dove Carlos Augusto sembra leggermente in vantaggio su Dimarco.

Dubbi in ogni reparto per Italiano, ma i principali sono dietro alla prima punta Beltran: Bonaventura è leggermente favorito su Barak, così come dovrebbe esserci il ritorno in campo di Nico Gonzalez, schierato a destra al posto di Ikoné.

Di seguito le probabili formazioni di Fiorentina-Inter: