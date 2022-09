Solo 30 minuti in campo: perché Asllani ha giocato (quasi) meno di tutti

In estate aveva fatto innamorare i tifosi nerazzurri ma dall'inizio della stagione è praticamente scomparso dai radar. Stiamo parlando di Kristjan Asllani , giovane centrocampista albanese che fino ad ora ha accumulato appena 30 minuti in campo con l' Inter . Meno di lui soltanto Raoul Bellanova con 24 minuti. È un dato che stupisce quello dei 30 minuti perché Asllani ha già mostrato, seppur in amichevole, di avere grandissime qualità: ma allora cosa sta succedendo?

Della situazione dell'albanese, ne ha parlato in mattina La Gazzetta dello Sport che racconta di un Asllani tranquillo: "Arriverà il mio momento.." avrebbe confidato a chi gli sta vicino. La fiducia non sta mancando all'ex Empoli che spinge al massimo in ogni allenamento. Nonostante ciò, Inzaghi ha preferito preservarlo fino ad adesso, soprattutto a causa dell'inizio difficile della squadra. Sappiamo infatti che, quello di Brozovic , è forse il ruolo più delicato della squadra e il tecnico nerazzurro non se l'è sentita di buttare nella mischia Asllani: rischiando, peraltro, di bruciarlo.

Abbiamo visto in estate le sue qualità eppure Asllani per ora ha giocato poco. Per carità, tra Serie A e Champions League, non sono tanti gli impegni in cui lo avremmo schierato dal 1' a occhi chiusi: ma almeno in un paio di occasioni sarebbe potuto scendere in campo. Pensiamo, per esempio, al turno infrasettimanale contro la Cremonese: evidentemente Inzaghi non ha voluto rischiare dopo la sconfitta contro la Lazio di qualche giorno prima.