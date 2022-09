Inter, quanto sta fuori Calhanoglu: a Udine chi tra Gagliardini e Mkhitaryan?

Mentre stava per recuperare Lukaku, l'Inter perde Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco ha sentito tirare in allenamento e, saggiamente, si è fermato. I risultati degli esami hanno evidenziato una distrazione muscolare al flessore della coscia sinistra. Calhanoglu non partirà con la Turchia per la sosta nazionali e resterà a Milano: le sue condizioni verranno rivalutate tra una settimana.