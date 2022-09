Udinese-Inter, le probabili formazioni: i titolari con una sorpresa

Domenica si chiuderà una, piccola, prima parte della stagione. Udinese-Inter, alle ore 12.30, sarà l'ultimo match prima della sosta nazionali e Inzaghi conta di portare a casa i tre punti: ma la partita si prospetta difficile. I bianconeri sono forse la squadra più in forma del campionato e in casa hanno già battuto la Roma per 4-0.

Escluso Calhanoglu, out per infortunio, Inzaghi dovrebbe schierare i titolari: al posto del turco, spazio a Mkhtitaryan (per ora in vantaggio su Gagliardini). A sinistra si rivede Darmian, mentre in attacco Dzeko va verso la conferma. L'unica sorpresa sarà la molto probabile presenza di Acerbi da titolare: il difensore ha convinto in Champions League e ora potrebbe sfilare il posto a de Vrij.