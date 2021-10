Dove vedere Inter-Udinese: diretta TV e streaming del match

Tutte le informazioni necessarie

L'Inter è tornata a vincere sul difficile campo di Empoli, riportandosi a meno 7 dalla vetta della classifica e distanziando di nuovo la Juventus. i nerazzurri però, prima del ritorno di Champions League contro lo Sheriff, sono chiamati a guadagnare altri 3 punti anche contro l'Udinese, squadra storicamente ostica per l'Inter.

La partita tra Inter e Udinese andrà in scena domenica a San Siro alle ore 12.30. Sarà visibile su sia su Sky che su DAZN. I canali di riferimento per quanto riguarda Sky saranno Sky Sport (251 del satellite), Sky Sport Uno (202 del satellite) e Sky Sport 4K (213)

Sarà poi possibile assistere alla gara tramite DAZN scaricando l'app su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Inter-Udinese, inoltre, sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l'app su dispositivi come pc, tablet o smartphone.