ULTIM’ORA – E’ fatta per il rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter. La Gazzetta: “Accordo già ufficiale”

L'attaccante argentino ha già firmato il nuovo accordo quinquennale con il club nerazzurro

In attesa dell'annuncio ufficiale previsto per questo pomeriggio, è praticamente fatta per il rinnovo di Lautaro Martinez con l'Inter. Il centravanti argentino è stato avvistato fuori dalla sede nerazzurra dopo aver firmato il tanto atteso accordo di cui si è parlato negli ultimi mesi. Il Toro, a seguito di una stagione da sogno in cui è riuscito ad alzare i primi trofei importanti della sua carriera grazie allo scudetto nerazzurro e alla Copa America con la maglia dell'Argentina, corona lo splendido momento con la nuova intesa.