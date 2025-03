Lautaro OUT: Inzaghi sceglie l’attacco con Udinese e Milan

Ritorna in campo l’Inter dopo la sosta per le nazionali e si prepara a un tour de force decisivo. Si comincia domani sera contro l’Udinese, prima della sfida di mercoledì prossimo contro il Milan, in Coppa Italia. Due gare che i nerazzurri dovranno affrontare senza l’infortunato Lautaro Martinez.

Inzaghi avrà a disposizione Thuram, che sarà costretto a caricarsi il peso dell’attacco sulle sue spalle, ma c’è incertezza su chi sarà il compagno di reparto. Secondo il Corriere dello Sport, Correa dovrebber vincere il ballottaggio con Arnautovic.

La strategia del tecnico, infatti, dovrebbe essere quella di schierare il Tucu in campionato, per poi scegliere l’austriaco per la sfida di andata delle semifinali di Coppa Italia. Sullo sfondo rimane sempre l’ipotesi Taremi, rientrato però solo giovedì dagli impegni con la nazionale iraniana.